Annonciation Création Noces | Angelin Preljocaj AUDITORIUM, 24 mai 2024, DIJON.

Annonciation Création Noces | Angelin Preljocaj AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:00 (2024-05-24 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Chorégraphie Angelin Preljocaj Ces trois œuvres du chorégraphe Angelin Preljocaj, dont une création, mettent en évidence la cohérence et la force d’une écriture chorégraphique hors norme, dont les premières réalisations sont nées il y a près de quarante ans. À travers la reprise de deux de ses plus célèbres chorégraphies, accompagnées d’une création, Angelin Preljocaj renoue avec un geste qui n’a rien perdu de sa puissance. Le rituel nuptial et funèbre de Noces, sur une musique de Stravinsky, déchaîne les corps réels et les corps artificiels pour permettre un exorcisme des peurs et sublimer la barbarie banale des épousailles. Avec Annonciation, sur une musique de Vivaldi, c’est le moment sacré de l’Immaculée conception qu’Angelin Preljocaj interroge : dans un pas de deux entre l’ange et la Vierge apparaît toute la puissance charnelle de cet épisode des mystères de la foi. Comme pour questionner plus que jamais le sens que prend l’union des corps et de l’esprit. Distribution : Annonciation Pièce pour 2 danseuses Musiques Stéphane Roy Crystal Music Antonio Vivaldi Magnificat Costumes Nathalie Sanson Lumières Jacques Chatelet Création Lumières Éric Soyer Musique et costumes NN Noces Pièce pour 10 danseurs Musique Igor Stravinsky Noces Costumes Caroline Anteski Lumières Jacques Chatelet Durée : 1h30 sans entracte

Votre billet est ici

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici