S 62°58′, W 60°39′ Compagnie Peeping Tom AUDITORIUM, 9 avril 2024, DIJON.

S 62°58′, W 60°39′ Compagnie Peeping Tom AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-04-09 à 20:00 (2024-04-09 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010149 / N°4-LR2010150) présente ce concert La nouvelle création de la compagnie belge Peeping Tom catapulte le spectateur dans une expérience immersive qui préfigure des apocalypses à venir tout en jouant avec humour sur les codes de la représentation. Comme un navire pris dans les glaces de l’arctique, notre monde semble parfois à la dérive et impuissant face aux crises en cours : pandémie, guerre, inflation galopante et réchauffement climatique… Peeping Tom fait de ce constat une pièce intitulée S 62°58’, W 60°39’, qui navigue entre un décor confinant à l’hyperréalisme cinématographique et une théâtralité exhibée où des danseurs/ acteurs jouent une crise… factice. Mais qui manipule vraiment qui ici ? Derrière la virtuosité d’une mise en abyme, Peeping Tom plonge au cœur de questions plus actuelles que jamais dans cette époque hantée par les fake news, le scepticisme et la désinformation, où le concept même de vérité est le premier en crise. Distribution : Création et performance Eurudike De Beul, Leo De Beul, Marie Gyselbrecht, Chey Jurado Giles, Lauren Langlois, Sam Louwyck, Romeu Runa, Atsushi Sakaï, Franck Chartier Durée : 1h30

Votre billet est ici

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

21.0

EUR21.0.

