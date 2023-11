Sabine Devieilhe & Mathieu Pordoy AUDITORIUM, 7 avril 2024, DIJON.

Sabine Devieilhe & Mathieu Pordoy AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-04-07 à 17:00 (2024-04-07 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Soprano & Piano La soprano Sabine Devieilhe forme un duo complice avec le pianiste Mathieu Pordoy lors d’une soirée intime au cœur de la poésie allemande, mise en musique tour à tour par Mozart, Wolf, Strauss et Berg : une extraordinaire collection de joyaux tout en délicatesse. Au programme de ce récital, les œuvres de jeunesse de Wolfgang Amadeus Mozart dialoguent avec celles d’Alban Berg, traçant ainsi des filiations profondes et des affinités entre le classicisme viennois de l’un et les débuts autodidactes de l’autre à l’aube du xxe siècle. Entre eux, les maîtres du lied post-romantique Hugo Wolf et Richard Strauss se déploient dans l’intimité d’un programme de salon, superbe écrin à la hauteur de la voix lumineuse de Sabine Devieilhe sur la scène de l’Opéra de Dijon pour la première fois en récital, en compagnie du talentueux Mathieu Pordoy. Une invitation musicale placée sous le signe de la beauté, de l’expressivité et de l’émotion partagée. Programme : Œuvres d’Alban Berg, Wolfgang Amadeus Mozart, Hugo Wolf, Richard Strauss Durée : 1h20 avec entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

21.0

EUR21.0.

