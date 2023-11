Anoushka Shankar – Cité de la Musique, Paris AUDITORIUM, 5 avril 2024, DIJON.

Anoushka Shankar – Cité de la Musique, Paris AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00. Tarif : 26.0 à 49.0 euros.

ANOUSHKA SHANKAR Salle des concerts – Cité de la musique La sitariste perpétue l’héritage de son père tout en développant sa part de créativité et d’ouverture à d’autres musiques comme le flamenco, le jazz, l’électro ou la musique classique occidentale. Pour une œuvre généreuse, entre introspection et engagement. Elle a de qui tenir et pourtant, Anoushka s’est vite fait un prénom. Fille de Ravi Shankar, elle apprend avec son père le sitar et la musique classique indienne. De son enfance à Londres puis en Californie pour ses études, celle qui a « grandi sur trois continents avec un pied dans le passé et un dans le présent » nourrit une ouverture à toutes les musiques actuelles – pop, rock, blues, soul, country, folk… Cet appétit insatiable rend ses compositions universelles et lui a ouvert les portes de collaborations aussi diverses qu’éblouissantes, de Nina Simone à Sting, en passant par Madonna, Elton John et Peter Gabriel. Pour sa nouvelle tournée, elle revient entourée d’un quintette pour une formule inventive qui revitalise une fois encore son répertoire. Anoushka Shankar, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Anoushka Shankar, Philharmonie de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

26.0

EUR26.0.

