OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / (N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Leonardo García Alarcón Mise en scène et chorégraphie Sasha Waltz Monument absolu de la musique occidentale, La Passion selon Saint Jean est un sommet de drame et d’émotions. Pour les 300 ans de la création de l’œuvre, la chorégraphe Sasha Waltz, adepte des opéras chorégraphiés, en propose une mise en scène sous la direction musicale de Leonardo García Alarcón. Lorsque Jean-Sébastien Bach présente sa Passion à Leipzig en 1724, la partition fait l’effet d’une déflagration, tant les innovations du compositeur y sont révolutionnaires. Un Évangéliste narre l’histoire du Christ, des chanteurs incarnent les grands moments de sa Passion et un chœur interprète la foule et les chorals. Connue pour ses choix esthétiques radicaux et la puissance de son geste, Sasha Waltz se saisit de cette musique hors du commun où la ferveur la plus inspirée s’accorde avec une théâtralité exceptionnelle, afin de raconter les souffrances ultimes du Fils de l’Homme. Nouvelle production de l’Opéra de Dijon Coproduction Théâtre des Champs-Élysées Décors réalisés par les ateliers de l’Opéra de Dijon Costumes réalisés par les ateliers de l’Opéra de Dijon et de Manja Beneke.Distribution : Ensemble Cappella Mediterranea Chœur de chambre de Namur Chœur de l’Opéra de Dijon Sasha Waltz & Guests Costumes Bernd Skodzig Décors Heike Schuppelius Lumières David Finn Femme de Palestine Sophie Junker Pilate NN Jésus Christian Immler Contre-ténor Benno Schachtner Évangéliste Valerio Contaldo Ténor Mark Milhofer Pierre/Pilate/Femme de Pilate* * artistes lyriques du Chœur de chambre de Namur Durée : 2h sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

