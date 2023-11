L’autre Voyage | Ensemble Pygmalion, Raphael Pichon AUDITORIUM, 8 mars 2024, DIJON.

L’autre Voyage | Ensemble Pygmalion, Raphael Pichon AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 39.5 à 69.0 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Tableaux lyriques sur des musiques de Franz Schubert et des textes de H. Heine, J. W. Goethe… Direction musicale Raphaël Pichon Mise en scène et décors Silvia Costa Musicien de l’intime, Franz Schubert a laissé de nombreuses partitions inachevées, témoignages de son exigence artistique difficile à satisfaire. Silvia Costa et Raphaël Pichon imaginent un voyage psychique au cœur de son esthétique, révélatrice d’émotions poignantes. Sur scène, un médecin légiste, face à sa propre disparition et son épouse, face à la douleur du deuil et de l’impossible oubli. La metteuse en scène Silvia Costa et le directeur musical Raphaël Pichon s’inspirent des opus du compositeur romantique Franz Schubert, inachevés ou réorchestrés, pour nous confronter à nos désirs et peurs les plus enfouis, au cours d’un parcours introspectif bouleversant. Alors qu’il entreprend la dissection de ses propres organes, le médecin, incarné par Stéphane Degout, pratique son autopsie morale et émotionnelle, celle à laquelle nous pousse la musique de Schubert. Une exploration intimiste de nos aspirations, de nos émerveillements passés, de nos rêves et de nos illusions, au travers des fantômes émanant de l’œuvre de Franz Schubert. Coproduction Opéra Comique, Opéra de Dijon Décors réalisés par les ateliers de l’Opéra de Dijon Distribution : Orchestre & Chœur Ensemble Pygmalion Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique Dramaturgie Antonio Cuenca Ruiz Costumes Laura Dondoli Lumières Marco Giusti Avec Stéphane Degout, Siobhan Stagg, Laurence Kilsby, Enfant NN Durée : 1h40 sans entracte

Votre billet est ici

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

39.5

EUR39.5.

