Symphonie n°6 Mahler Orch. Phil. de Radio France AUDITORIUM, 15 février 2024, DIJON.

Symphonie n°6 Mahler Orch. Phil. de Radio France AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:00 (2024-02-15 au ). Tarif : 26.0 à 49.0 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Mikko Franck Sombre et imposante, la Symphonie n° 6 de Mahler, dirigée ici par le génial Mikko Franck, exprime plus que tout autre l’âme tourmentée d’un compositeur pénétré par le sentiment du fatum. Tragique ? Nul surnom n’est plus juste, mais il faudrait ajouter : puissante, ténébreuse, incomparable et radicale. C’est paradoxalement dans une période de grande sérénité personnelle, entre 1903 et 1905, que Mahler composa cette partition qui, avec ses Kindertotenlieder, contemporains, est sans doute son œuvre la plus sombre. Sa femme, Alma, lui reprocha de tenter le sort, et de fait, la Symphonie n° 6 s’avéra prophétique : juste après, en 1907, le compositeur devait perdre sa fille aînée, être atteint de troubles cardiaques et être chassé de son poste de directeur de l’Opéra de Vienne. Imposante, profonde, déchirante, l’œuvre s’ouvre sur une marche sombre et menaçante, symbolisant le parcours d’un homme qui, allant vers son destin, dit Adieu au monde des hommes. Pesant, plein de hargne confuse, le Scherzo est une page où règne une horrible confusion, bientôt apaisée par la rémission proposée par l’Andante : des voix champêtres, le sentiment d’une nature bienfaisante applique un baume passager. Car avec le Finale, la fatalité revient, plus sombre et implacable que jamais : trente minutes de lutte désespérée, ponctuée par des coups de marteau fatidiques. Le héros, écrivit Mahler lui-même, « reçoit trois coups du destin, dont le troisième le fait tomber comme un arbre.» Durée : 1h30 sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

