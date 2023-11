Folia | Mourad Merzouki AUDITORIUM, 10 février 2024, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki Folia fait le pari d’une rencontre : celle des musiques baroques, des tarentelles italiennes, du hip-hop et du geste chorégraphique de Mourad Merzouki. Un spectacle au faste intemporel, d’une rare poésie et qui célèbre le partage. En organisant la rencontre entre la musique baroque du Concert de l’Hostel Dieu, les musiques électroniques, le hip-hop, en ajoutant encore un soupçon d’Espagne ou d’Italie plus un derviche tourneur, Mourad Merzouki fait plus que mettre en scène un spectacle chorégraphique. Il cherche à créer l’étincelle d’une rencontre entre les arts, les cultures et les époques, capable d’enflammer les imaginaires. Il veut rêver une forme de beauté universelle où les corps danseraient au rythme de la danse des mondes. Folia est un boudoir de musique savante, une fenêtre ouverte sur l’univers, un jeu et une fête populaire ; Folia célèbre la déraison inscrite au cœur de tout acte créatif, et invite au lyrisme, à la furie et à la séduction. Distribution : Conception musicale Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu & Grégoire Durrande Scénographie Benjamin Lebreton Lumières Yoann Tivoli Costumes musiciens Pascale Robin Costumes danseurs Nadine Chabannier Pièce pour 12 danseurs, 6 musiciens et 1 soprano Durée : 1h sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

