Bertrand Chamayou AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:00 (2024-02-07 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / (N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert C’est peu dire que la virtuosité, sans bien sûr exclure des instants de pure poésie, est au rendez-vous de ce récital : entre Liszt, Ravel et Balakirev, Bertrand Chamayou n’affronte rien de moins que les pages les plus transcendantes du répertoire, pour une odyssée jusqu’au bout du piano. Un nouveau cadeau offert au public de l’Opéra par un artiste d’exception. C’est en 1866 que Liszt publie ses deux Légendes franciscaines, dont la deuxième, dédiée à son patron Saint-François de Paule, offre le tableau pianistique de la mer démontée. Houle et rafales fantastiques se heurtent au choral symbolisant la marche imperturbable du saint, dont la spiritualité triomphe du chaos. Parfois erratique et fantasque, contenant dans la Coda de son deuxième mouvement l’un des passages les plus redoutables du piano romantique, la Fantaisie op. 17 de Schumann renferme toutes les « humeurs » d’un compositeur désespérant alors de voir s’épanouir son amour pour Clara. Plus redoutable encore est le monde halluciné de Gaspard de la nuit, dans lequel Ravel concentre l’imaginaire débridé et morbide d’Aloysius Bertrand : aux ondoiements d’Ondine et au glas lugubre du Gibet succèdent les bondissements sarcastiques du gnome Scarbo, en un sommet inégalé de virtuosité. Les limites techniques, Balakirev pensait pourtant les avoir atteintes non pas dans les belles pièces où il rend hommage à Chopin, mais dans Islamey (1870), partition mythique où les danses frénétiques du Caucase explosent en un tourbillon de rythmes, formules et sonorités, avant qu’un tonnerre d’octaves ne scande la furia conclusive. Programme : Franz Liszt Légende n° 2 : Saint-François de Paule marchant sur les flots Robert Schumann Fantaisie, op. 17 Maurice Ravel Gaspard de la nuit Mikhaïl Glinka/ Mili Balakirev L’Alouette Mili Balakirev Berceuse, Mazurka n° 2, Islamey, fantaisie orientale Durée : 1h35 avec entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

