Dijon Turandot, Giacomo Puccini | Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM, 31 janvier 2024, DIJON. Turandot, Giacomo Puccini | Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-01-31 à 20:00 (2024-01-31 au ). Tarif : 39.5 à 69.0 euros. OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Domingo Hindoyan Mise en scène Emmanuelle Bastet Une rue de Shanghai, aux murs bariolés de lumières publicitaires, dans la touffeur nocturne d’une atmosphère tropicale. Pour Turandot de Puccini, Emmanuelle Bastet s’inspire de la Chine contemporaine et réfléchit à la manipulation dans la société moderne. La foule s’est rassemblée pour assister à l’exécution du Prince de Perse, qui n’a pas su répondre aux énigmes de la fille de l’empereur de Chine, Turandot. « Froide comme une lame », elle s’est promis de refuser tout mariage, pour venger son aïeule assassinée par un prince étranger. Pour cet opéra aux fortes connotations exotiques, inachevé – il faudra toute l’habileté du compositeur Franco Alfano pour terminer les deux dernières scènes présentées ici –, la mise en scène considère la versatilité du peuple, à la fois victime et instigateur d’une violence perpétuelle, manipulé par un pouvoir cruel dans une société de surveillance généralisée. Turandot est-elle réelle ou bien incarne-t-elle ce monde virtuel où l’image asservit ? Coproduction Opéra national du Rhin, Opéra de Dijon Distribution : Musique Giacomo Puccini Livret de Giuseppe Adami & Renato Simoni d’après Carlo Gozzi Orchestre Dijon Bourgogne Chœur de l’Opéra de Dijon Chœur de l’Opéra national du Rhin Maîtrise de Dijon Décors Tim Northam Lumières François Thouret Costumes Véronique Seymat Vidéo Éric Duranteau Turandot Catherine Foster Liù Adriana González Calaf Kristian Benedikt Timur Mischa Schelomianski Altoum Raul Gimenez Ping Alessio Arduini Pang Gregory Bonfatti Pong Éric Huchet Durée : 2h50 avec entracte Votre billet est ici AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr 39.5

