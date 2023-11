Sirba Orchestra ! Sirba Octet & ODB AUDITORIUM, 6 janvier 2024, DIJON.

Sirba Orchestra ! Sirba Octet & ODB AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 20:00 (2024-01-06 au ). Tarif : 26.0 à 49.0 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Joseph Bastian Balalaïka Alexeï Birioukov Partons sur les routes de l’Europe de l’Est pour débuter l’année 2024 avec un concert au carrefour des sonorités et des cultures musicales ! Puissance symphonique et authenticité fusionnent en un irrésistible tourbillon de liesse populaire, de transe et d’élégie. C’est sous l’égide de la classic world music que le Sirba Octet, constitué autour du répertoire traditionnel de l’Europe de l’Est, a décidé de s’associer à l’Orchestre Dijon Bourgogne, et au virtuose de la balalaïka qu’est Alexeï Birioukov. Il en résulte une rencontre inouïe et détonante de sonorités, de pratiques et de cultures, portée par l’alliage du son orchestral et des instruments traditionnels. Par la magie des arrangements de Cyrille Lehn, des classiques intemporels tels que Les Yeux noirs, Kalinka, Le Temps du muguet se parent de couleurs inédites, littéralement réinventés pour nos oreilles. Quant à l’esprit qui s’impose, c’est évidemment celui de la fête populaire, où rayonne l’énergie des mélodies russes, roumaines, hongroises, moldaves, tziganes, klezmer, sans oublier l’indispensable part d’autodérision propre à l’humour juif. La danse règne sans partage, ce qui n’empêche en rien, entre les cordes pincées de la balalaïka, que la fougue et la passion ne laissent parfois place à la plus émouvante des mélancolies. Distribution : Sirba Octet Violon 1 Richard Schmoucler Violon 2 Laurent Manaud-Pallas Alto Grégoire Vecchioni Violoncelle Claude Giron Contrebasse Bernard Cazauran Clarinette Philippe Berrod Cymbalum Iurie Morar Piano Christophe Henry Arrangements Cyrille Lehn Durée : 1h40 sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

26.0

EUR26.0.

