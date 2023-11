La Belle au Bois Dormant | Ballet de l’Opéra de Lyon AUDITORIUM, 21 décembre 2023, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce spectacle Chorégraphie Marcos Morau Déconseillé aux moins de 12 ans Dans une chorégraphie audacieuse de Marcos Morau, le Ballet de l’Opéra de Lyon réveille La Belle au bois dormant en transposant son univers dans un décor épuré. Un geste très éloigné du conte originel, à réserver aux adultes et adolescents, qui en fait résonner la présence actuelle. Créé en 1890, La Belle au bois dormant se classe rapidement parmi les chefs-d’œuvre de Tchaïkovski. Chez Perrault, la malédiction placée par la fée Carabosse sur la princesse Aurore, condamnait celle-ci à mourir d’une piqûre de rose le jour de ses seize ans. La fée des lilas transformait alors la mort en un sommeil interrompu par le seul baiser d’un prince. De cette lutte du bien contre le mal, Marcos Morau modifie les paramètres : imaginant un sommeil sans fin où se projettent désirs et identités, il déréalise notre monde, devenu simple vertige d’une princesse endormie, et le change en un musée où circulent des visiteurs. Une mise en scène qui questionne notre regard sur la réalité des mythes. Distribution : Chorégraphe Marcos Morau Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski Conception sonore Cristobal Saavedra Scénographie Max Glaenzel Costumes Silvia Delagneau Dramaturge Roberto Fratini Maîtresse de ballet Amandine Roque de La Cruz Avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon Durée : 1h30

