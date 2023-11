Age Of Content – (La) Horde Ballet National de Marseille AUDITORIUM, 21 novembre 2023, DIJON.

Age Of Content – (La) Horde Ballet National de Marseille AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00 (2023-11-21 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce spectacle Conception, mise en scène et chorégraphie (LA)HORDE – Marine Brutti, Jonathan Bebrouwer, Arthur Harel En résonance intime avec une époque, Age of Content du collectif (LA)HORDE, interroge l’effet produit sur les corps par des existences toujours plus virtuelles : une œuvre à la fois virtuose et fragile, explorant les frontières entre les mondes. Dans Age of Content, (LA)HORDE ausculte l’expérience physique et émotionnelle qu’éprouvent nos corps dans un quotidien sans cesse tenté par d’autres possibilités numériques : réseaux sociaux, avatars, mondes virtuels… Age of Content explore, par la danse, ces existences multiples dans des mondes à l’espace-temps aboli où il nous est donné, tour à tour, de vivre, survivre, s’affronter, se battre, se fuir, se désirer, ou aimer. En empruntant ses codes à des champs aussi divers que la comédie musicale, les cascades de cinéma, TikTok ou les jeux vidéo, Age of Content fait l’expérience de la part de réalité du virtuel en soumettant celui-ci à l’épreuve concrète du plateau, dans un double mouvement de vertige et d’émancipation. Distribution : Scénographie Julien Peissel Lumières Éric Wurtz Costumes Salomé Poloudenny Musique Pierre Avia Avec les danseurs du Ballet national de Marseille

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

