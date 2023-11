Requiem, Mozart | Orchestre des Champs-Elysées AUDITORIUM, 16 novembre 2023, DIJON.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Philippe Herreweghe Nimbée de la légende de « l’homme gris » venant frapper à la porte du logis mozartien, cette messe des morts est sans doute la plus célèbre de l’histoire de la musique. Mais c’est aussi un chef-d’œuvre intemporel, dans lequel le génie dramatique de Mozart se met au service de la plus haute spiritualité. Composé en 1791 et inachevé, le Requiem de Mozart est assurément l’une des partitions qui ont acquis un statut quasi légendaire. Sa qualité testamentaire, mais aussi les circonstances mystérieuses de sa composition ont fait l’objet de mille spéculations et variations, nimbant l’œuvre de noirceur tragique. Bâtie pierre à pierre par le théâtre, la littérature, le cinéma, la légende du Requiem a forgé l’image d’un Mozart travaillant avec acharnement, jusqu’à son dernier souffle, à une œuvre ressentie comme un appel surnaturel et témoignant de l’intensité vibrante de sa foi. Des centaines de pages de commentaires n’épuiseraient pas les richesses d’une partition écrite dans la tonalité réputée tragique de ré mineur. Un hymne repris de Haendel s’impose à l’ouverture et irrigue le somptueux Kyrie, bientôt travaillé par la fugue ; le Dies Irae tonne avec une puissance chorale rehaussée à l’orchestre de trémolos dramatiques ; le Confutatis éblouit par son audace harmonique ; le Lacrimosa, triste berceuse, évoque de manière inégalée les flots de larmes… Tantôt grave et archaïsant, tantôt émaillé d’échos opératiques évoquant Zoroastre ou la Reine de la nuit, le Requiem demeure une partition inouïe, et l’un des grands jalons de l’histoire de la musique. Distribution : Collegium Vocale Gent Soprano Marie Eriksmoen Mezzo-soprano Eva Zaïcik Ténor Ilker Arcayürek Basse Samuel Hasselhorn Programme : Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n° 35 en ré majeur, KV 385, « Haffner » Requiem en ré mineur KV 626 Durée : 1h45 avec entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

