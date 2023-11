Fidelio, Beethoven | Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM, 12 novembre 2023, DIJON.

Fidelio, Beethoven | Orchestre Dijon Bourgogne AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 15:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 39.5 à 69.0 euros.

OPERA DE DIJON (N°1-LR2010149 / N°2-LR2010150 / N°3-LR2010151 / N°4-LR2010152) présente ce concert Direction musicale Adrien Perruchon Mise en scène Cyril Teste Unique opéra de Beethoven, Fidelio est un hymne saisissant à la liberté et à la justice, aux résonances très contemporaines. Cyril Teste s’inspire des prisons américaines, comme métaphore du monde, pour réfléchir à ce que surveiller et punir veut dire aujourd’hui. Beethoven a 18 ans lorsque la Révolution française éclate et il s’enflamme pour les idéaux de liberté et de fraternité. Plusieurs années après, Fidelio sera la preuve éclatante de ses convictions politiques et témoignera du rôle social que, d’après lui, la musique doit remplir. Alors que son mari a disparu depuis deux ans, tombé aux mains du gouverneur ennemi Don Pizarro, Leonore se travestit en gardien de prison pour aller le sauver des tortures et d’une mort atroce. L’opéra, par son sujet, son énergie et la force de son écriture, s’avère être une œuvre visionnaire : un combat pour un monde dans lequel l’amour peut s’épanouir ; un puissant message d’humanisme et d’espoir ; un rêve de liberté, de générosité et de solidarité. En utilisant de manière virtuose la vidéo sur scène, Cyril Teste suit la démarche radicale de l’héroïne pour exalter le pouvoir des images, comme outil de résistance face à la corruption. Coproduction Opéra Comique, Opéra Nice Côte d’Azur, Opéra de Dijon, Collectif MxM Distribution : Musique Ludwig van Beethoven Livret de Joseph Sonnleithner & Georg Friedrich Treitschke Orchestre Dijon Bourgogne Chœur de l’Opéra de Dijon Maîtrise de Dijon Décors Valérie Grall Lumières Julien Boizard Costumes Marie La Rocca Son Thibault Lamy Vidéo Mehdi Toutain-Lopez Dramaturgie Leila Adham Fidelio/ Leonore Sinead Campbell Wallace Florestan Maximilian Schmitt Marceline Martina Russomanno Rocco Mischa Schelomianski Don Pizarro Aleksei Isaev Don Fernando Edwin Crossley Mercer Jaquino Léo Vermot Desroches Durée : 2h10 sans entracte

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Côte-dOr

