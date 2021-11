Dijon au sens figuré (et faites pas c… le guide) Dijon, 19 novembre 2021, Dijon.

Dijon au sens figuré, faites pas C… les guides.

Des latrines gallo-romaines aux toilettes japonaise qui gazouillent, du jardin Darcy à la place de la libération, le parcours vous entraîne sur les traces de l’usage et des usages de santé et d’hygiène au fil des siècles. Les dessous de la bonne ville comme vous ne les avez jamais imaginés jusque dans l’intimité des ducs et des Dijonnais de tous poils.

Vous saurez tous sur les pratiques d’hygiène et de santé, sur l’évolution jusqu’au plus grand raffinement des lieux d’aisances, tout des expressions les plus savoureuses à l’alimentation saine et hygiénique pour prendre soin de vos microbiotes.

Charlotte et Fred vous convient vendredi 19 novembre à 12h30 et samedi 20 novembre à 14H30 pour une visite de Dijon (dé)culottée. Vous en reprendez bien une couche ?

Tarif : 15 € / personne ou 25 € par binôme

Rendez-vous au Jardin Darcy devant le monument à Henry Darcy (sur la partie haute) au dessus du réservoir près de l’aire de jeu pour les enfants.

Pour votre confort et votre bien-être les places sont limitées à 26 participants.

Avec la complicité de nos producteurs locaux et d’artisans spécialisés qui vous offriront pour l’occasion quelques cadeaux…

https://www.billetweb.fr/dijon-au-sens-figure-faites-pas-c-les-guides

