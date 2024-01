Le temps d’une chanson Théâtre des Feuillants Dijon, samedi 27 janvier 2024.

Le temps d’une chanson Théâtre des Feuillants Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 21:00:00

Les choristes et les musiciens du Groupe Ici et Ailleurs, avec l’ensemble Voce Divina, vous emmènent dans un voyage musical riche en chansons, soutenues par des accompagnements originaux (guitares, contrebasse, ukulélés, trompette, percussions…). Quelques œuvres instrumentales mêlant des styles différents (jazz, musique de films, etc.) et des improvisations musicales complètent ce bel et original programme. Direction : Alain Chobert

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



