DIIV, 27 mai 2022, .

DIIV

2022-05-27 – 2022-05-27

En 3 albums, ils ont incorporé ce qui a de mieux aux riffs de guitare de la pop britannique, des tendances psychédéliques et une fureur metal et grunge.



Depuis Is the Is Are (sorti en 2016), le chanteur et guitariste Zachary Cole Smith, à l’origine du groupe, a connu une période personnelle tumultueuse. Exercice cathartique, leur troisième album Deceiver relate ce chemin : Je parle du travail apporté sur mes relations, le fait de les réparer et accepter d’avoir fait du mal à certaines. Ecrits sur la route et joués en live avant même d’être enregistrés, ces morceaux, à la fois personnels et taillés pour la scène, ont permis au groupe de se retrouver et de prendre un nouveau départ bien mérité.



DIIV reprendront la route avec une tournée française en 2022 qui passera par Tourcoing, Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Caen, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Istres et Montpellier.

Depuis la fondation du projet en 2011, DIIV s’établit comme un des groupes de rock indépendants les plus fascinants.

+33 4 42 56 02 21

En 3 albums, ils ont incorporé ce qui a de mieux aux riffs de guitare de la pop britannique, des tendances psychédéliques et une fureur metal et grunge.



Depuis Is the Is Are (sorti en 2016), le chanteur et guitariste Zachary Cole Smith, à l’origine du groupe, a connu une période personnelle tumultueuse. Exercice cathartique, leur troisième album Deceiver relate ce chemin : Je parle du travail apporté sur mes relations, le fait de les réparer et accepter d’avoir fait du mal à certaines. Ecrits sur la route et joués en live avant même d’être enregistrés, ces morceaux, à la fois personnels et taillés pour la scène, ont permis au groupe de se retrouver et de prendre un nouveau départ bien mérité.



DIIV reprendront la route avec une tournée française en 2022 qui passera par Tourcoing, Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Caen, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Istres et Montpellier.

dernière mise à jour : 2021-12-09 par Office de Tourisme d’Istres