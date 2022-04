Digulleville, histoire d’un village de la Hague La Hague, 2 août 2022, La Hague.

Digulleville, histoire d’un village de la Hague La Hague

2022-08-02 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-02 19:00:00 19:00:00

La Hague Manche

Au 20e siècle, le secteur nucléaire va se développer dans le Cotentin et apporter un nouveau dynamisme industriel au territoire. Parmi les sites présents, l’Andra, premier centre français de stockage de déchets radioactifs. La visite de ses installations permet d’aborder la surveillance continue effectuée sur l’environnement (eau, air et végétaux), mais aussi de montrer comment se transmet la mémoire du site aux générations futures.

L’histoire de la Hague remonte à plusieurs siècles et est ponctuée de divers événements. Après l’industrie, quoi de mieux que d’en apprendre plus sur les richesses patrimoniales aux alentours. On y trouve le Hague-Dike, talus de terre défensif daté de l’âge du Bronze, l’église Saint-Paterne, plantée sur la hauteur de Digulleville, où encore en contrebas du village, des fermes manoirs préservées.

Départ de Cherbourg en Cotentin en car.

Sur inscription (places limitées).

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans)

La Hague

