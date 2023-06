Visite commentée de l’ANDRA Digulleville Cherbourg-en-Cotentin, 29 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Au 20e siècle, le secteur nucléaire va se développer dans le Cotentin et apporter un nouveau dynamisme industriel au territoire. Parmi les sites présents, celui de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), le premier site de stockage de déchets radioactifs en France.

La visite de ses installations permet d’aborder la gestion des déchets radioactifs, la surveillance continue effectuée sur l’environnement (eau, air et végétaux), mais aussi de montrer comment se transmet la mémoire du site aux générations futures.

Durée : 2h – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans)..

Digulleville

Cherbourg-en-Cotentin 50440 Manche Normandie



In the 20th century, the nuclear sector developed in the Cotentin region and brought a new industrial dynamism to the area. Among the sites present, that of Andra (National Agency for the Management of Radioactive Waste), the first radioactive waste storage site in France.

The visit of its installations allows to approach the management of radioactive waste, the continuous monitoring of the environment (water, air and plants), but also to show how the memory of the site is transmitted to future generations.

Duration: 2 hours – recommended for ages 6 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Identification required (for those over 18).

En el siglo XX, el sector nuclear se desarrolló en la región de Cotentin y aportó un nuevo dinamismo industrial a la zona. Entre los emplazamientos presentes se encuentra el de Andra (Agencia Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos), primer centro de almacenamiento de residuos radiactivos de Francia.

La visita al emplazamiento permitirá hablar de la gestión de los residuos radiactivos, de la vigilancia continua del medio ambiente (agua, aire y plantas) y también mostrar cómo se transmite la memoria del emplazamiento a las generaciones futuras.

Duración: 2 horas – recomendado a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Identificación obligatoria (para mayores de 18 años).

Im 20. Jahrhundert wird sich der Nuklearsektor in Cotentin entwickeln und der Region eine neue industrielle Dynamik verleihen. Unter den vorhandenen Anlagen befindet sich auch die der Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), der ersten Lagerstätte für radioaktive Abfälle in Frankreich.

Die Besichtigung der Anlagen ermöglicht es, die Entsorgung radioaktiver Abfälle und die kontinuierliche Überwachung der Umwelt (Wasser, Luft und Pflanzen) zu thematisieren und zu zeigen, wie die Erinnerung an den Standort an zukünftige Generationen weitergegeben wird.

Dauer: 2 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

Identitätsnachweis erforderlich (für Personen über 18 Jahre).

