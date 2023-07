Rassemblement de voitures anciennes Digue promenade Fécamp, 30 juillet 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Venez découvrir le rassemblement de voitures anciennes qui a lieu tous les derniers dimanches de chaque mois !

Les propriétaires viennent exposer leurs véhicules anciens et échanger avec les visiteurs.

Les Dates :

Dimanche 29 janvier

Dimanche 26 février

Dimanche 26 mars

Dimanche 30 avril

Dimanche 28 mai

Dimanche 25 juin

Dimanche 30 juillet

Dimanche 27août

Dimanche 24 septembre

Dimanche 29 octobre

Dimanche 26 novembre

Dimanche 31 décembre

Digue promenade de Fécamp

RDV de 10h à 12h30.

2023-07-30 10:00:00 fin : 2023-07-30 12:30:00. .

Digue promenade

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the classic car gathering that takes place every last Sunday of each month!

The owners come to exhibit their old vehicles and exchange with the visitors.

? Dates :

? Sunday, January 29th

? Sunday, February 26th

? Sunday 26 March

? Sunday April 30th

? Sunday, May 28

? Sunday June 25th

? Sunday July 30th

? Sunday 27 August

? Sunday September 24th

? Sunday October 29th

? Sunday 26th November

? Sunday, December 31st

? Fécamp promenade dike

? Meeting point from 10am to 12:30pm

Venga a descubrir la concentración de coches clásicos que se celebra el último domingo de cada mes

Los propietarios vienen a exponer sus coches antiguos y a intercambiar con los visitantes.

? Las fechas :

? Domingo 29 de enero

? Domingo 26 de febrero

? Domingo 26 de marzo

? Domingo 30 de abril

? Domingo 28 de mayo

? Domingo 25 de junio

? Domingo 30 de julio

? Domingo 27 de agosto

? Domingo 24 de septiembre

? Domingo 29 de octubre

? Domingo 26 de noviembre

? Domingo 31 de diciembre

? Presa del paseo marítimo de Fécamp

? Punto de encuentro de 10.00 a 12.30 horas

Besuchen Sie das Oldtimertreffen, das jeden letzten Sonntag im Monat stattfindet!

Die Besitzer kommen, um ihre alten Fahrzeuge auszustellen und sich mit den Besuchern auszutauschen.

? Die Daten :

? Sonntag, 29. Januar

? Sonntag, 26. Februar

? Sonntag, 26. März

? Sonntag, 30. April

? Sonntag 28. Mai

? Sonntag 25. Juni

? Sonntag 30. Juli

? Sonntag 27August

? Sonntag 24. September

? Sonntag 29. Oktober

? Sonntag 26. November

? Sonntag 31. Dezember

? Damm Promenade von Fécamp

? RDV von 10h bis 12h30

Mise à jour le 2023-01-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche