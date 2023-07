Pescatourisme – Monsieur Lionel FOUCART Digue Ouest – Cabane 124 La Teste-de-Buch, 12 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Je vous invite à partager mon quotidien le temps d’une marée en embarquant sur ma plate ostréicole « Alist-er ».

A bord, nous sommes 6 au maximum, 5 hôtes et moi-même. J’ai toujours « baigné » dans le métier et mon frère est également ostréiculteur. Après avoir embarqué, on sort au ralenti, en suivant le chenal entre vasières et prés salés en direction de mes parcs : Grands Banc (Ile aux Oiseaux) ou Banc d’Arguin, en fonction du travail à faire : pose de collecteurs de naissains, dédoublement des poches d’huîtres, nettoyage des parcs. A l’issue de la marée, vous dégusterez mes huîtres, que j’élève de A à Z. Alors, je vous attends pour vivre un peu « ma vie, mon Bassin » !. Pêcheurs

Digue Ouest – Cabane 124 Port ostréicole de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



I invite you to share my daily life during a tide by embarking on my oyster farm « Alist-er »

On board, we are 6 at most, 5 guests and myself. I have always been « bathed » in the profession and my brother is also an oyster farmer. After boarding, we go out in slow motion, following the channel between mudflats and salt meadows towards my parks: Grand Banc (Ile aux Oiseaux) or Banc d’Arguin, depending on the work to be done: placing spat collectors, doubling oyster bags, cleaning the parks. At the end of the tide, you will taste my oysters, which I raise from A to Z. So, I am waiting for you to live a little « my life, my Basin »!

Te invito a compartir mi vida cotidiana durante una marea embarcándote en mi granja de ostras « Alist-er »

A bordo, somos un máximo de 6 personas, 5 anfitriones y yo. Siempre he estado en el negocio y mi hermano también es ostricultor. Tras el embarque, partimos a paso lento, siguiendo el canal entre las marismas y las praderas salinas en dirección a mis lechos: Grand Banc (Ile aux Oiseaux) o Banc d’Arguin, en función de los trabajos a realizar: colocación de colectores de semillas, división de bolsas de ostras, limpieza de los lechos. Al final de la marea, probarás mis ostras, que crío de la A a la Z. Así que te espero para vivir un poco « mi vida, mi cuenca »

Ich lade Sie ein, meinen Alltag für die Dauer einer Gezeitenperiode zu teilen, indem Sie sich auf meiner Austernplattform « Alist-er » einschiffen

An Bord sind wir maximal sechs Personen, fünf Gäste und ich. Ich habe schon immer in diesem Beruf « gebadet » und mein Bruder ist ebenfalls Austernzüchter. Nachdem wir an Bord gegangen sind, fahren wir im Zeitlupentempo hinaus und folgen dem Fahrwasser zwischen Watt und Salzwiesen in Richtung meiner Parks: Grands Banc (Ile aux Oiseaux) oder Banc d’Arguin, je nachdem, welche Arbeit zu erledigen ist: Anbringen von Brutsammlern, Aufteilen der Austerntaschen, Säubern der Parks. Am Ende der Gezeiten werden Sie meine Austern probieren, die ich von A bis Z züchte. Ich erwarte Sie also, um ein wenig « mein Leben, mein Becken » zu erleben!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT La Teste-de-Buch