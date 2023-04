Sortie découverte : La flore du littoral Digue Nord, 9 septembre 2023, Le Havre.

Lieu de baignade, de promenade ou de loisirs, la plage est également un milieu naturel où poussent des plantes sauvages au milieu des galets à proximité de la digue nord. Parmi elles, le pourpier de mer, la criste marine, la glaucière jaune, la roquette de mer, etc… autant d’espèces aux feuilles épaisses pour résister à la salinité de bord de mer.

La plage du Havre est d’ailleurs la seule plage de Seine-Maritime où pousse la renouée de Raii, une petite plante protégée très rare. Vous y trouverez également une autre espèce protégée : le chou maritime. Venez découvrir en compagnie d’un jardinier botaniste cette flore bien particulière pour mieux la connaître et la préserver.

Adapter la bonne tenue selon la météo : cape de pluie, chapeau, lunettes, crème solaire…

Rendez-vous à la Digue Nord.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr.

2023-09-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-09 . .

Digue Nord

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A place for swimming, walking or leisure, the beach is also a natural environment where wild plants grow in the middle of the pebbles near the northern dike. Among them, the sea purslane, the sea fennel, the yellow ice plant, the sea rocket, etc… so many species with thick leaves to resist the salinity of the sea shore.

The beach of Le Havre is moreover the only beach of Seine-Maritime where grows the knotweed of Raii, a small very rare protected plant. You will also find there another protected species: the maritime cabbage. Come and discover with a botanist gardener this very particular flora to better know and preserve it.

Adapt the right outfit according to the weather: rain cape, hat, glasses, sun cream…

See you at the Digue Nord.

Reservation required on 02 32 74 04 33 (Monday to Friday from 9am to 4pm) or on jardinssuspendus@lehavre.fr

Lugar de baño, paseo u ocio, la playa es también un entorno natural donde crecen plantas silvestres en medio de los guijarros cerca del espigón norte. Entre ellas, la verdolaga de mar, el hinojo marino, la planta de hielo amarillo, la rúcula de mar, etc… todas especies con hojas gruesas para soportar la salinidad de la orilla del mar.

La playa de Le Havre es la única playa de Sena Marítimo donde crece el Centidonia rai, una planta protegida muy rara. También encontrará otra especie protegida: la col marítima. Venga a descubrir esta flora tan especial en compañía de un jardinero botánico para conocerla mejor y preservarla.

Vístase adecuadamente para el tiempo: capa para la lluvia, sombrero, gafas de sol, crema solar…

Punto de encuentro en la Digue Nord.

Reserva obligatoria en el 02 32 74 04 33 (de lunes a viernes de 9.00 a 16.00) o en jardinssuspendus@lehavre.fr

Der Strand ist ein Ort zum Baden, Spazierengehen oder für Freizeitaktivitäten. Er ist aber auch eine natürliche Umgebung, in der wilde Pflanzen inmitten der Kieselsteine in der Nähe des Norddamms wachsen. Dazu gehören der Meerportulak, die Strandkratze, die gelbe Glaukose, der Meerrauke usw. So viele Arten mit dicken Blättern, um dem Salzgehalt am Meer zu widerstehen.

Der Strand von Le Havre ist übrigens der einzige Strand im Departement Seine-Maritime, an dem der Raii-Knöterich wächst, eine kleine, geschützte und sehr seltene Pflanze. Außerdem finden Sie hier eine weitere geschützte Art: den Meereskohl. Entdecken Sie in Begleitung eines botanischen Gärtners diese ganz besondere Flora, um sie besser kennen zu lernen und zu schützen.

Passen Sie die richtige Kleidung dem Wetter an: Regencape, Hut, Brille, Sonnencreme…

Treffpunkt: Norddeich.

Reservierung erforderlich unter 02 32 74 04 33 (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) oder auf jardinssuspendus@lehavre.fr

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité