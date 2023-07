Une oeuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée Digue Nord Le Havre, 27 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous auprès d’une œuvre, pour profiter d’une médiation accompagnée d’une Interprétation en Langue des Signes Française.

Au programme du jeudi 27 juillet :

– « Mind and Senses Purified (Panoramic Sea) », Léo Fourdrinier

Profitez de l’atmosphère et de la vue sur le Port de plaisance, du haut de cette œuvre inspirée de la célèbre chanson pop de Gala.

Lieu de rendez-vous : la plage du Havre, devant l’œuvre, au Centre Nautique Paul Vatine (entrée de la digue Nord)

Durée : 30 min.

Visites en langue des signes française.

Gratuit, sans réservation.

Ouvert à tous : sourds, malentendants et entendants..

2023-07-27 17:00:00 fin : 2023-07-27 . .

Digue Nord

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Visit a work of art and enjoy a mediation experience accompanied by interpretation in French Sign Language.

On the program for Thursday, July 27 :

– « Mind and Senses Purified (Panoramic Sea) », Léo Fourdrinier

Enjoy the atmosphere and the view of the marina from the top of this work inspired by Gala?s famous pop song.

Meeting point: Le Havre beach, in front of the work, at the Centre Nautique Paul Vatine (north breakwater entrance)

Duration: 30 min.

Tours in French sign language.

Free, no reservation required.

Open to all: deaf, hard-of-hearing and hearing.

Visite una obra de arte y disfrute de una visita guiada acompañada de interpretación en lengua de signos francesa.

En el programa del jueves 27 de julio:

– « Mente y sentidos purificados (Panorámica del mar) », Léo Fourdrinier

Disfrute del ambiente y la vista del puerto deportivo desde lo alto de esta obra inspirada en la famosa canción pop de Gala.

Punto de encuentro: playa de Le Havre, frente a la obra, en el Centro Náutico Paul Vatine (entrada norte del dique)

Duración: 30 minutos.

Visitas guiadas en lengua de signos francesa.

Gratuito, sin reserva previa.

Abierto a todos: sordos, con discapacidad auditiva y oyentes.

Besuchen Sie ein Kunstwerk, um von einer Vermittlung mit einer Dolmetscherin in französischer Gebärdensprache zu profitieren.

Das Programm am Donnerstag, den 27. Juli :

– « Mind and Senses Purified (Panoramic Sea) », Léo Fourdrinier

Genießen Sie die Atmosphäre und den Blick auf den Yachthafen von oben, inspiriert von Galas berühmtem Popsong.

Treffpunkt: Strand von Le Havre, vor dem Kunstwerk, im Centre Nautique Paul Vatine (Eingang am Norddamm)

Dauer: 30 Minuten.

Führungen in französischer Gebärdensprache.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Offen für alle: Gehörlose, Hörgeschädigte und Hörende.

