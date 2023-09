Cet évènement est passé La géologie pour comprendre et sauver le patrimoine Digue et Moulin à marée du petit Traouïero Ploumanac’h Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le moulin à marée de Ploumanac’h construit au fond du port de Ploumanac’h ainsi que le moulin à marée de Trégastel font partie d’un ensemble patrimonial remarquable sur la célèbre côte de granite rose.

Dès sa construction vers 1833, la digue et le moulin à marée de Ploumanac'h ont montré des faiblesses nécessitant de nombreuses restaurations. La digue s'est partiellement écroulée en 2023. La cause en est géologique. On vous expliquera ce qui se passe et les moyens à envisager pour sauver ce magnifique patrimoine.

Une partie du mur de soutènement, le long de la chaussée de la route de la Corniche, s’est effondrée en janvier 2023. parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

