Concert de Black Soul Digue (côté piscine) Courseulles-sur-Mer, 1 août 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Les mardis soirs d’été, la Ville de Courseulles organise des concerts gratuits et ouverts à tous, sur la digue (côté piscine).

Mardi 1er août à 21h15 sur la digue (côté piscine) : Black Soul.

Les plus grands classiques de la soul côtoient les tubes les plus récents dans une énergie 100% soul live..

2023-08-01 21:15:00 fin : 2023-08-01 . .

Digue (côté piscine)

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



On Tuesday evenings in summer, the town of Courseulles organizes free concerts open to all, on the seawall (pool side).

Tuesday, August 1 at 9:15pm on the seawall (pool side): Black Soul.

The greatest soul classics rub shoulders with the latest hits in a 100% live soul energy.

Los martes por la noche, en verano, la ciudad de Courseulles organiza conciertos gratuitos y abiertos a todos en el dique (junto a la piscina).

Martes 1 de agosto a las 21.15 h en el dique (junto a la piscina): Black Soul.

Los grandes clásicos del soul se codean con los éxitos más recientes en una energía soul 100% en directo.

An Dienstagabenden im Sommer organisiert die Stadt Courseulles kostenlose und für alle offene Konzerte auf dem Deich (auf der Seite des Schwimmbads).

Dienstag, den 1. August um 21.15 Uhr auf dem Deich (Seite des Schwimmbads) : Black Soul.

Die größten Soul-Klassiker treffen auf die neuesten Hits in einer 100%igen Live-Soul-Energie.

