Drôme Fête Nationale du 14 Juillet Digue Beaurières, 14 juillet 2023, Beaurières. Beaurières,Drôme Fête du village avec apéritif républicain, auberge espagnole, concours de pétanque, disque jockey, repas Méchoui, feu d’artifice, bal..

2023-07-14 à 11:30:00 ; fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

Digue Le Village

Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Village festival with Republican aperitif, Spanish inn, pétanque competition, disc jockey, Mechoui meal, fireworks, dance. Fiesta del pueblo con aperitivo republicano, posada española, concurso de petanca, disc jockey, comida mechoui, fuegos artificiales y baile. Dorffest mit republikanischem Aperitif, Auberge espagnole, Boule-Wettbewerb, Disc Jockey, Méchoui-Mahlzeit, Feuerwerk, Tanz.

