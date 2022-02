Digression – w/ Louisahhh, Ben [On Air], Tim B Le Chapiteau, 5 mars 2022, Marseille.

Digression – w/ Louisahhh, Ben [On Air], Tim B

Le Chapiteau, le samedi 5 mars à 20:00

DIGRESSION | De la techno sans détour Bon, est-ce qu’on a vraiment besoin d’introduire ce genre d’event ? La majestueuse Louisahhh, le made in Marseille et incroyable Ben [On Air], le mystérieux Tim B… des noms qui parlent d’eux mêmes et qui résonnent dans vos têtes comme les lourds BPM que vous allez manger le 5 mars. Et bon appétit ! Alors, voilà comment ça va se passer : Ben [On Air] et Tim B viendront vous régaler à la fois au club et au chalet, histoire de vous préparer à affronter la tornade Louisahhh qui vous bousculera de la tête aux pieds en passant par l’estomac… aucune indigestion requise, c’est cadeau pour les friand·es de techno cuisinée à la perfection ! — LINE UP — **LOUISAHHH** Derrière des platines depuis l’âge de 17 ans, la productrice, DJ et compositrice Louisahhh s’est déjà fait un nom, à la tête des charts avec ‘Let the Beat Control Your Body’ ou ‘Nobody Rules the Street’, sans mentionner des sorties solo impressionnantes (l’excellent Shadow Work en 2015) et plusieurs collaborations avec Maelstrom. Ensemble, ils fondent le label RAAR, label techno pour les punks, et punk pour les raveurs ! **BEN** [ON AIR] Cofondateur du collectif enKore, Ben [On Air] s’impose sur les scènes marseillaises incontournables de la techno avec des tracks remplis de groove et de kicks percutants. Soucieux de faire découvrir de nouvelles sonorités, il écume les bacs et compose avec l’énergie du public pour proposer des sets exclusifs en improvisation totale. Après seulement deux mois de mix, il remporte en 2017 le concours jeune talent du GreenFest, ce qui lui permet d’ouvrir un festival en guise de première scène. En 2021, il a répondu présent sur les deux plus gros évènements du sud de la France, le Delta Festival et l’Acontraluz Festival. **TIM B** Tim B a 24 ans et est originaire de Nice, d’où il a developpé une passion pour la House et la Techno en général. Son goût prononcé pour la House l’a, petit à petit, amené à écouter de la minimal, de la deep, de la tech et de la 90’s house avec des sonorités rétro (Korg, Rolland, Diva…). Ses productions gravitent autour de ces sonorités avec beaucoup d’influences des années 90 et des artistes qui s’y intéressent (Kepler, Josh Baker, Vitess…). 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/3u3nx2j5](https://tinyurl.com/3u3nx2j5) AVANT 22H : 9e + frais de loc APRES 22H : 14e + frais de loc SUR PLACE : 18e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 9e (différence avec le prix du billet sur place). _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

14,59 / 9,59€ en pré-vente / 18€ sur place

♫ELECTRO♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T04:00:00