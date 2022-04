Digression – w/ 2000 and One, Caisson Gauche & Chymba Le Chapiteau, 30 avril 2022, Marseille.

Digression – w/ 2000 and One, Caisson Gauche & Chymba

Le Chapiteau, le samedi 30 avril à 20:00

► From WORLD BASS to TECHNO ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/357nmvya](https://tinyurl.com/357nmvya) Quand on se lance dans un périple à travers les esthétiques musicales, on ne sait jamais où l’on va atterrir. Ecoutilles à l’affût, mirettes en cavale, corps en transe. Régression, progression, digression… tout se justifie tant qu’il s’agit de détourner l’agression [pour les oreilles]. Route sinueuse pour atteindre l’extase musicale ? Ce qui compte finalement, c’est que le voyage en vale le détour. — LINE UP — 2000 AND ONE Vision et polyvalence – l’ADN qui définit 2000 and One en tant qu’artiste. Qu’il se produise devant 40 000 personnes, 2 500 amateurs de techno ou 400 fêtards dans un club techno/ house intime et underground, il fera toujours vibrer le dancefloor. 2000 And One (aka Dylan Hermelijn) est à l’avant-garde de la musique électronique depuis la fin des années 80. Sa vision pionnière de plus de deux décennies de genres musicaux le place aujourd’hui parmi les artistes internationaux les plus polyvalents et les plus demandés, se produisant chaque semaine sur les circuits mondiaux des clubs et des festivals house, techno et techhouse. Non seulement reconnu comme un aimant pour les foules des clubs, 2000 and One est également crédité pour avoir défendu les sons de la nouvelle génération de DJ et de producteurs d’Amsterdam et d’avoir propulsé la visibilité de la scène dans les projecteurs des clubs internationaux. [https://soundcloud.com/2000andone](https://soundcloud.com/2000andone) EXTERNAL CIRCUIT (Caisson Gauche) External Circuit amoureux du hip-hop depuis le plus jeune âge, découvre en 2008 la musique électronique. Quelques années plus tard il fait la rencontre de la “House” de Chicago et la “Techno” de Detroit puis Berlin. Aujourd’hui il partage sa propre vision de la musique et du monde en terme de relation sociale. [https://soundcloud.com/external-circuit](https://soundcloud.com/external-circuit) KEPLER (Caisson Gauche) Kepler amoureux de la musique électronique., fonde aux côtés de Lubsky et Fontène le label “”Caisson Gauche Records”” et organisent ensembles des soirée Techno dans les lieux les plus festifs de Marseille. Kepler propose des set qui traverse les horizon Techno, House Break. Producteur d’une techno qui se veut “”garage et bien tordue”” il puise son inspiration dans la puissance et la rythmique de la musique électro ainsi que dans des labels tel que GND, Clone, BNR ou encore Uncage. [https://soundcloud.com/keplersound](https://soundcloud.com/keplersound) CHYMBA Baigné depuis tout petit dans le folklore colombien et latino-américain, CHYMBA doit son goût prononcé aux sonorités afro-latines à ses parents et à ses origines, et il en fait son fer de lance lorsqu’il s’agit de faire danser les foules. Originaire de banlieue parisienne et de Bogota, CHYMBA est un globe-trotter qui aime voyager et faire voyager avec la musique qu’il recueille tout au long de ses multiples aventures autour du monde. Forgé par la culture Rave qui l’a initié au DJing, au sein des soirées en forêts organisées par son sound system, il a développé un amour tout particulier pour les sonorités underground d’outre manche. Du coup, CHYMBA prend un malin plaisir à fusionner ces univers dans ses DJ sets, partant de la Cumbia, la Champeta, le Soukous et le Zouk, en allant vers la House, la Techno, la Global Bass et la UK Garage, en passant par le Dancehall, le Reggaeton, le New Afrobeat et le Kuduro. Bref, on vous promet une immersion totale dans un univers sonore electropical ! [https://soundcloud.com/chymba123/tracks](https://soundcloud.com/chymba123/tracks) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/357nmvya](https://tinyurl.com/357nmvya) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 5e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 7,59€ en pré-vente / 12€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T04:00:00