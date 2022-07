Digression – Tim Taste, PH4 & Explor Collectif Marseille 3e Arrondissement, 6 août 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Digression – Tim Taste, PH4 & Explor Collectif

2022-08-06 20:00:00 – 2022-08-06

0 10 Quand on se lance dans un périple à travers les esthétiques musicales, on ne sait jamais où l’on va atterrir. Ecoutilles à l’affût, mirettes en cavale, corps en transe. Régression, progression, digression… tout se justifie tant qu’il s’agit de détourner l’agression [pour les oreilles].

Route sinueuse pour atteindre l’extase musicale ? Ce qui compte finalement, c’est que le voyage en vale le détour.



Line Up



• TiM TASTE

Le producteur TiM TASTE propose une techno minimale entraînante, avec des motifs sonores précis et assortis qui caractérisent son style et donnent un son distinctif à ses structures mélodiques. TiM TASTE a publié ses titres sur différents labels comme Alula Tunes, Soupherb Records, Alpaka Muzik pour ne citer qu’eux. Derrière ses rythmes et beats dansants, il est également le cofondateur de Subios Records qu’il dirige avec ses compagnons Werner B. & Earl Grau depuis 2016.



• PH4

PH4 est un collectif marseillais créé par un groupe d’amis, passionnés de techno depuis des années, qui s’inspire d’un style rave et underground se rapprochant de la scène berlinoise, parisienne ou encore lyonnaise, peu présente à Marseille, pourtant très aimée du public. PH4 propose un univers guidé par la liberté, la passion musicale et la tolérance de chacun·e. la scénographie, la qualité sonore et le bien être de toustes, pour une immersion totale en toute sérénité. La direction artistique propose une chronologie musicale cohérente qui s’adapte à l’espace.



• BenzO

Fondateur du collectif ph4_records, BenzO a voulu ramener son idéal et sa passion de la rave underground. Le collectif fait de plus en plus parler de lui sur le territoire marseillais, suite à l’organisation d’événements underground dans des lieux atypiques qui ont su séduire les technophiles. Récemment booké au delta festival ou encore pour le closing de La Petite Fumée de Billx au 6MIC,

Il a prouvé sa qualité musicale qui en a séduit plus d’un. Inspiré de morceaux issues de différents styles comme Hard techno, dark techno, acid industrielle et new trance, il vous entraînera dans son univers rythmé et rempli d’énergie.



• Wolk

Sur la scène électronique Marseillaise depuis près de 20 ans, Wolk a su étoffer son style entre le groove du Katterrblau, la froideur berlinoise et les mélopées envoûtantes de la progressive italienne pour proposer des sets qui sonnent comme une odyssée. Résident du collectif PH4.records et fondateur de explor.collectif, il défend une fête libre et décomplexée. Après un début d’été explosif entre le Delta, le Hidden et Utopia, c’est un honneur pour lui de pouvoir accueillir Tim Taste, artiste phare de la Techno Minimale Berlinoise. Pour l’occasion sera enregistré le 4eme opus de la série « Plaisir » disponible sur soundcloud.



• Dario B2B Emilia

Après avoir fait leurs armes dans les soirées de la Grande-Thumine, ces deux artistes se sont réunis autour de leur passion, la folie. Entre la douceur de l’Italo, la sensualité de la Dark Disco et la frénésie de l’EBM, ils auront comme unique but de vous faire décoller pour les rejoindre dans leur univers. Dans sa démarche d’offrir des opportunités aux artistes locaux, PH4 les invite pour la première fois au Chapiteau. On espère que vous saurez leur donner l’énergie pour être à la hauteur de ce lieu !



• Explor Collectif

Explor est un collectif de la région Marseillaise. Il est né de la réunion d’un groupe d’amis fervents défenseurs de la fête libre. Un concept rare de nos jours dans lequel les gens peuvent s’abandonner, laisser aller leurs émotions et vivre l’instant présent. Pendant que les décorateurs s’affairent à concevoir un cocon pour nos hôtes, l’équipe technique se réinvente en permanence et les artistes peuvent prendre place. Des sonorités House aux rythmes ravageurs de la Techno berlinoise, les soirées évoluent et vous lâchez prise. Le Collectif organise un festival annuel dans un cadre semi privé. Cette année il a participé en collaboration avec les équipes du Delta Festival à la création et la gestion de la TIKI Stage du Delta Festival 2022. Une aventure qui a permis d’accueillir 50 artistes locaux sur une scène féérique les pieds dans l’eau. A peine reposés de cette aventure, les artistes du collectif seront avec nous pour vous proposer un mix familial plein de groove, de soleil et de bonne humeur..



• Evock

Actuellement basé dans la cité Phocéenne, Evock passe la totalité de son temps en studio. Ses morceaux house sont percutants et mélodieux. Son public peut entendre des inspirations issues du label PIV Records qui imprègnent sa musique. Outre ses activités de producteur de musique, Evock rejoint l’agence Maison Label et signe plusieurs sons sur PUSH, Obvious Records, Relikt et Whoyostro.



• oRé

oRé a commencé à produire de la musique électronique dans les rave party au début des années 2000 au sein du collectif Bordelik soundsytem. Elle forme un duo avec E-Klozion pendant 3 ans et propose un live tribe et hardtek sur boites à rythme. Pendant ses 15 années passées en Nouvelle Zélande puis à Londres, elle collectionne les vinyls D&B et jungle et débute le mix. Son univers musical est alimenté par ses aller-retours sur le continent Africain : elle combine aujourd’hui des rythmes afrobeat à de la musique électronique.



• Antoine

Encore un sacré grooveur qui vous fera danser à vous en donner mal aux pieds ! Alors sortez vos plus beaux souliers pour vous trémousser sur de la house bien rythmée aux couleurs de l’été !

House to techno – Soirée Digression – Tim Taste, PH4 & Explor Collectif.

Rendez-vous au Chapiteau le 6 août.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

