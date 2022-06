Digression – Darkart Records, 4 juin 2022, .

Digression – Darkart Records

2022-06-04 – 2022-06-04

Digression | De la techno sans détour



Techno from Berlin with love

Pur sound system

Entrée libre et gratuite tout le weekend



Après le Crush On Vintage Market x Open Air Everybody Trance (16h-22h), nous vous proposons de rejoindre à partir de 22h les confins sombres et exquis de la techno berlinoise avec le collectif allemand Darkat Records.



Entre libre et gratuite :

16h-22h : Crush On Vintage Market + Open Air by Everybody Trance

22h-04h : Darkart Records Berlin – format clubbing



Line-Up



• Scepticism

Scepticism est un producteur et DJ originaire de Cologne, en Allemagne. Il a commencé à produire de la musique en 2020 et a depuis affiné un son qui se concentre sur la techno dure et rapide avec des influences plurielles, telles que la trance et la musique wave des années 80. Lors de ses performances live, il poursuit son approche éclectique aux sonorités hard techno avec un seul objectif : faire monter le niveau d’énergie !



• Deep Mind Direction

Originaires d’Aachen en Allemagne, Daniel et Robin sont des DJ/producteurs qui aiment la musique électronique hypnotique et rapide. Depuis six ans, ils se produisent partout en Allemagne en tant que Darkart Residents.



• Tanzanfall

Le nouveau duo électronique allemand Tanzanfall réinterprète les paysages sonores et audiovisuels de la fin des années 90 et les combine avec des techniques de production modernes. Cela crée une atmosphère brute et nostalgique, mais aussi futuriste, qui repousse les limites sonores et visuelles.

