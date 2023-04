Balade attelée sur les hauteurs de Cherbourg Rue du bourg, 18 avril 2023, Digosville.

Se déplacer en calèche, c’est prendre le temps d’apprécier chaque instant du voyage.

Le long des chemins surplombant la ville de Cherbourg, le bocage normand défile au pas des Percherons. Halte-là ! Les côtes du Cotentin et l’immense rade de Cherbourg valent bien un arrêt tout de même. Non ? Alors pourquoi pas un goûter aux saveurs locales ?

Cette balade, d’environ 1h30, enchantera les petits comme les plus grands !

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation..

2023-04-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-18 . .

Rue du bourg

Digosville 50110 Manche Normandie



Traveling by horse-drawn carriage means taking the time to appreciate every moment of the trip.

Along the paths overlooking the city of Cherbourg, the Normandy bocage passes by at the pace of the Percherons. Stop there! The coasts of the Cotentin and the immense harbor of Cherbourg are worth a stop all the same. No ? So why not have a taste of the local flavors?

This walk, of about 1h30, will enchant children and adults alike!

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated at the time of reservation.

Viajar en coche de caballos significa tomarse el tiempo necesario para apreciar cada momento del trayecto.

Por los caminos que dominan la ciudad de Cherburgo, el bocage normando pasa al lado de los percherones. Deténgase aquí De todos modos, el litoral del Cotentin y el inmenso puerto de Cherburgo merecen una parada. ¿No? ¿Por qué no degustar los sabores locales?

Este paseo, de una duración aproximada de 1h30, hará las delicias de grandes y pequeños

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará en el momento de la reserva.

Eine Fahrt mit der Pferdekutsche bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, jeden Augenblick der Reise zu genießen.

Auf den Wegen oberhalb der Stadt Cherbourg zieht die normannische Bocage am Schritt der Percherons vorbei. Halten Sie hier an! Die Küsten des Cotentin und die riesige Reede von Cherbourg sind trotzdem einen Halt wert. Oder etwa nicht? Wie wäre es dann mit einer Kostprobe der lokalen Geschmäcker?

Diese ca. 1,5-stündige Fahrt wird sowohl die Kleinen als auch die Großen begeistern!

Eine Reservierung ist beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche