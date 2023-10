Stages sportifs Digny, 24 octobre 2023, Digny.

Digny,Eure-et-Loir

Le foyer Rural organise un stage multi sports ADOS pendant la première semaine des vacances d’automne. L’objectif est de proposer aux jeunes, sur 2,5 jours de nombreuses activités ludiques et sportives, encadrées par un animateur UFOLEP. Pour les 10/15 ans..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. 40 EUR.

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Foyer Rural is organizing an ADOS multi-sports course during the first week of the autumn vacations. The aim is to offer youngsters 2.5 days of fun and sporting activities, supervised by a UFOLEP activity leader. For 10/15 year-olds.

El Foyer Rural organiza un curso multideportivo para adolescentes durante la primera semana de las vacaciones de otoño. El objetivo es ofrecer a los jóvenes una serie de actividades lúdicas y deportivas durante dos días y medio, supervisadas por un animador de UFOLEP. Para jóvenes de 10 a 15 años.

Das Foyer Rural organisiert in der ersten Woche der Herbstferien einen ADOS-Multisportkurs. Ziel ist es, den Jugendlichen an 2,5 Tagen zahlreiche spielerische und sportliche Aktivitäten anzubieten, die von einem UFOLEP-Animateur betreut werden. Für 10/15-Jährige.

