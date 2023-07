Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Germain ded Digny Digny, 16 septembre 2023, Digny.

Digny,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Germain et visite guidée à 11h les deux jours . Venez découvrir les richesses et l’histoire de Eglise St Germain à Digny ainsi que les explications sur les travaux de restauration de sa Tour Clocher qui fêtera ses 500 ans en 2025″.

Self-guided tour of Saint-Germain church and guided tour at 11 a.m. on both days. Come and discover the richness and history of the Eglise St Germain in Digny, and learn more about the restoration work being carried out on its bell tower, which will celebrate its 500th anniversary in 2025″

Visita autoguiada a la iglesia de Saint-Germain y visita guiada a las 11 h los dos días. Venga a descubrir los tesoros y la historia de la iglesia de Saint-Germain de Digny, y conozca las obras de restauración que se están llevando a cabo en su campanario, que celebrará su 500 aniversario en 2025

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Germain und geführte Besichtigung um 11 Uhr an beiden Tagen. Entdecken Sie den Reichtum und die Geschichte der Kirche St. Germain in Digny sowie die Erklärungen zu den Restaurierungsarbeiten an ihrem Glockenturm, der 2025 sein 500-jähriges Bestehen feiern wird »

