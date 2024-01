Vide ta chambre Digny, dimanche 10 mars 2024.

Vide ta chambre Digny Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Viens vider ta chambre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Réponse et inscription souhaitées avant le 03/03. Buvette sur place.

Viens vider ta chambre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Réponse et inscription souhaitées avant le 03/03. Buvette sur place.

5 EUR.

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ape.digny28@gmail.com



L’événement Vide ta chambre Digny a été mis à jour le 2024-01-18 par OT DU PERCHE