Soleo Palais des Congrès, 9 février 2024, DIGNE-LES-BAINS.

Soleo Palais des Congrès. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA MAIRIE DE DIGNE LES BAINS (PLATESV-R-2022-008193/8201/8360/8361) PRESENTE CE SPECTACLE Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles.On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique. Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici, la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement. C’est une performance dynamique et explosive qui invite au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre. Ce spectacle de musique et de percussions corporelles réunit trois jeunes artistes complets, à la fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs et pédagogues sur-actifs. C’est créatif, moderne et hautement divertissant.SPECTACLE MUSICALTOUT PUBLICRESERVATIONS PMR / 04 92 30 87 10Comment venir ? En voiture Digne les Bains est située au cœur du département des Alpes de Haute Provence. Pour s’y rendre par la route, emprunter la D 1075 depuis Grenoble (180 km) ou l’A 51 depuis Marseille (145 km) ou la N 202 depuis Nice (140 km). En covoiturage https://covoiturage.provencealpesagglo.fr/ En avion • Aéroport de Marseille : Digne-les-Bains se situe à 140 km (1h30) de l’Aéroport de Marseille Provence. • Aéroport de Nice : Digne-les-Bains se situe à 140 km (2h30) de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur. Depuis les aéroports, des liaisons sont assurées par le réseau de transport régional ZOU (bus et train) Soleo Soleo

Palais des Congrès DIGNE-LES-BAINS Place de la République 4000

