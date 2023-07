Fête de la Rando et de l’Outdoor 2023 Digne-les-Bains Digne-les-Bains, 16 septembre 2023, Digne-les-Bains.

Fête de la Rando et de l’Outdoor 2023 16 et 17 septembre Digne-les-Bains Entrée sur inscription

16 et 17 septembre 2023

19ème édition de la « Fête de la Rando et de l’Outdoor »

à Digne-les-Bains

Randonnée, bivouac, trail, parapente, vélo, VTT, gravel, draisienne, escalade, via ferrata, canyoning, canoë, paddle, kayak… 60 activités Outdoor vous sont proposées pour découvrir, en compagnie des clubs, de leurs bénévoles et des guides locaux, les sites naturels de Provence Alpes Agglomération. Vive les sports de nature !

Toutes ces activités à la journée sont proposées au tarif unique de 5€, comprenant la sortie accompagnée, la collation matinale en produits locaux et bio, la collation de fin de journée, l’apéritif et la participation à la tombola. Les sorties sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.

Des formules week-end avec nuit en gîte et en refuge, repas en pension complète, collations en produits locaux, tombola et transport des bagages sont également proposées au tarif de 45€.

Animations Outdoor : tout le week-end un village sera installé sur la place Général de Gaulle de Digne-les-Bains avec initiation et mur d’escalade (le samedi toute la journée), parcours draisienne enfant, maniabilité VTT (le dimanche de 13h30 à 17h), paddle board, rola-bola, stands outdoor… Les animations sont gratuites et sans inscription.

Nouveauté : pour découvrir toutes les richesses de notre territoire, qui s’étend jusqu’au Verdon, cette année une dizaine d’activités outdoor seront proposées au départ de l’office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie.

Site internet : https://www.provencealpesagglo.fr/participez-a-la-19e-edition-de-la-fete-de-la-rando/

Programme détaillé des 60 sorties Outdoor : https://www.provencealpesagglo.fr/wp-content/uploads/2023/06/brochure-rando-2023-V5.pdf

Inscriptions : https://www.njuko.net/feterando2023

Informations : Office de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains : 04 92 36 62 62

———————–

Une fête sur le thème des patrimoines de l’UNESCO GEOPARC de Haute-Provence !

En 2023 l’UNESCO GEOPARC de Haute-Provence, dont le territoire de Provence Alpes Agglomération fait partie, renouvelle son label mondial UNESCO GEOPARC. A travers cette « Fête de la randonnée et de l’Outdoor », organisée par Provence Alpes Agglomération en lien avec l’UNESCO GEOPARC DE Haute-Provence, la Fédération Française de la Randonnée, les clubs et leurs bénévoles, les guides du territoire, les associations naturalistes et les offices de tourisme, vous découvrirez toute la diversité des patrimoines de notre GEOPARC : son patrimoine géologique unique au monde, sa biodiversité remarquable, sa culture faite d’histoires d’hommes et son art contemporain, grandeur nature.

———————–

PROGRAMME DETAILLE :

*SAMEDI 16 SEPTEMBRE – DIGNE-LES-BAINS *:

De 6h à 10 h : rendez-vous place Général de Gaulle à Digne-les-Bains suivant les heures indiquées pour chaque sortie. Inscription, répartition des groupes, collation matinale offerte par Provence Alpes Agglomération, départ en covoiturage pour les randonnées (pique-nique tiré du sac).

9h – 17 h : Mur d’escalade place Général de Gaulle, initiation à l’escalade, paddle board, rola bola, stands outdoor….

17h : Tombola (lots remis aux personnes présentes) et collation locale offerte par Provence Alpes Agglomération

*DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – DIGNE-LES-BAINS *:

De 7h à 11 h : rendez-vous place Général de Gaulle suivant les heures indiquées pour chaque sortie. Inscription, répartition des groupes, collation matinale offerte par Provence Alpes Agglomération, départ en covoiturage pour les randonnées (pique-nique tiré du sac).

9h – 17 h : Village Outdoor place Général de Gaulle avec animations paddle board, rola bola, stands, parcours Draisienne enfant et maniabilité VTT (13h30 – 17h)…

17h : Tombola (lots remis aux personnes présentes), apéritif et discours de clôture.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – MOUSTIERS-SAINTE-MARIE :

A partir de 9h : rendez-vous à l’office de tourisme, suivant les heures indiquées pour chaque sortie sur le territoire du Verdon. Inscription, répartition des groupes, collation matinale offerte par l’Office de Tourisme de Moustiers. Départ pour les randonnées (pique-nique tiré du sac).

10 h : visite guidée gratuite du village

Parking : Cours du collège Maria Borrely à 100 m de la place Général de Gaulle (5 Pl. des Cordeliers à Digne-les-Bains) réservée tout le week-end pour le stationnement de vos véhicules (GPS : 44.09410, 6.23700)

Conseils :

Pour les randonnées à la journée, prévoyez votre pique-nique, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés aux exigences de la météo.

Les organisateurs se laissent le choix de modifier les randonnées selon la météo.

Les chiens sont strictement interdits sur l’ensemble des randonnées, même tenus en laisse.

Contact organisation le samedi 16 et dimanche 17 uniquement : 06 48 88 00 57

Digne-les-Bains Pl. du Tampinet, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.njuko.net/feterando2023 »}] [{« link »: « https://www.provencealpesagglo.fr/participez-a-la-19e-edition-de-la-fete-de-la-rando/ »}, {« link »: « https://www.provencealpesagglo.fr/wp-content/uploads/2023/06/brochure-rando-2023-V5.pdf »}, {« link »: « https://www.njuko.net/feterando2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T06:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Provence Alpes Agglomération