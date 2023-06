FÊTONS LA MUSIQUE À DIGNE-LES-BAINS Digne les Bains Digne, 21 juin 2023, Digne.

MERCREDI 21 JUIN

Dès 11h – EN CENTRE VILLE

Une soirée placée sous le signe de la bonne ambiance et de la convivialité vous attend !

Des groupes de musiques tous genres confondus seront présents avec plus de 500 participants qui animeront la ville.

Au programme : musique, danse, chant, fanfare, batucada…

GRATUIT

LES TEMPS FORTS

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

LEHMANNS BROTHERS [soul/funk/groove]

Avec le son des LEHMANNS BROTHERS, impossible de rester immobile !

Ils relèvent le défi du mélange entre jazz, funk et afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai.

Ils ont déjà partagé la scène avec Maceo Parker, Electro Deluxe ou même Joey Starr…

Leur concert est exaltant, une décharge de joie et d’énergie positive. À consommer sans modération !

de 22h à 23h30

PLACE DE LA BARLETTE

LES CHATS BADINS [swing/jazz]

Lauréats du dispositif « Jazz en Drôme », ils participent à différents festivals (Crest Jazz Vocal, Jazz à Grignan, Art et Vigne, Je dis Musik…). LES CHATS BADINS nous proposent une ambiance venue tout droit des années 20 et 30, où amateurs de Jazz New Orleans et de swing pourront danser le Lindy-Hop, le Balboa et le Charleston, avec parfois de petites incartades du côté du blues, du twist et du rock’n’roll…

de 19h à 20h30

LE MOBYLETTE SOUND SYSTEM [mistral Tropical]

À bord de son triporteur orange, le Mobylette Sound System de Marseille, fait souffler son mistral tropical avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique du Sud et de tous les endroits chauds de la planète. Il distille « el sonido tropical » pour ambiancer le dancefloor…

Danseuses et danseurs, on vous attend !

de 21h30 à 00h

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME COMPLET

Digne les Bains Centre ville de Digne les Bains Digne 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T11:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©dignelesbains