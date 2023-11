Marion Roch CENTRE CULTUREL RENE CHAR, 1 décembre 2023, DIGNE LES BAINS.

Marion Roch CENTRE CULTUREL RENE CHAR. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA MAIRIE DE DIGNE LES BAINS (PLATESV-R-2022-008193/8201/8360/8361) PRESENTE CE SPECTACLE Véritable diamant brut, Marion Roch plante son regard dans le vôtre et vit, chante, scande de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare.Marion, c’est une énergie indocile au service d’un groove qui vous transperce, c’est une gestuelle à la fois harangueuse et sensuelle qui l’apparente à une pasionaria d’aujourd’hui. Tour à tour révoltée, tendre et caustique, ses interprétations résolues s’attachent à la précision des sentiments.Avec Marion, c’est le réel qui s’expose et qui explose. La scène, c’est son domaine, son pré carré. Elle en sort étincelante en nous laissant abasourdis par ses mots forts et vrais. » […] Ce disque est à l’image de l’artiste, le piano-voix rappelant Barbara a autant sa place qu’’un morceau directement inspiré d’’Eminem ou qu’’un rock bien senti. Le résultat est pour le moins solaire […] » Francofans Marion Rock [chant, guitare]DJ Menas [beatbox – percussions]Francois Poitou [contrebasse]SPECTACLE CHANSONTOUT PUBLICRESERVATIONS PMR / 04 92 30 87 10Comment venir ? En voiture Digne les Bains est située au cœur du département des Alpes de Haute Provence. Pour s’y rendre par la route, emprunter la D 1075 depuis Grenoble (180 km) ou l’A 51 depuis Marseille (145 km) ou la N 202 depuis Nice (140 km). En covoiturage https://covoiturage.provencealpesagglo.fr/ En avion • Aéroport de Marseille : Digne-les-Bains se situe à 140 km (1h30) de l’Aéroport de Marseille Provence. • Aéroport de Nice : Digne-les-Bains se situe à 140 km (2h30) de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur. Depuis les aéroports, des liaisons sont assurées par le réseau de transport régional ZOU (bus et train) Marion Roch Marion Roch

CENTRE CULTUREL RENE CHAR DIGNE LES BAINS 45 avenue du 8 Mai 1945 4000

20.0

EUR20.0.

