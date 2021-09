DigiTruck, la formation au numérique près de chez vous !​​​​​​​ Maison folie de Wazemmes, 6 septembre 2021, Lille.

DigiTruck, la formation au numérique près de chez vous !​​​​​​​

du lundi 6 septembre au vendredi 17 septembre à Maison folie de Wazemmes

​​​​​​​Laboratoire numérique mobile aménagé au sein d’un conteneur maritime, ce dispositif est mis en place pour accompagner le grand public dans leur montée en compétences numériques. Projet conçu par l’entreprise Close The Gap, financé et équipé par Huawei et animé par Simplon. Du lundi au vendredi, l’équipe du DigiTruck vous propose des ateliers numériques gratuits – bien comprendre et utiliser l’équipement numérique (tablette, smartphone et ordinateur) – découvrir et utiliser des applications utiles à votre quotidien – favoriser votre recherche d’emploi sur internet – vous initier à la programmation et plein d’autres initiations et découvertes du numérique ! Des solutions personnalisées à vos questions sur vos outils Vous avez un souci / une question sur votre appareil ? Venez avec au DigiTruck et nous débloquerons la situation avec vous ! **Informations et inscriptions** – sur place – par téléphone : 06 61 53 86 67 – par mail : [hlefevre@simplon.co](mailto:hlefevre@simplon.co) – en ligne : [https://digitruck.simplybook.it/](https://digitruck.simplybook.it/)

gratuit, sur inscription

Des ateliers numériques gratuits pour tous!

Maison folie de Wazemmes 70 rue des sarrazins Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00