Afin d’informer et de partager ses connaissances sur la maladie d’Alzheimer avec le grand public, la Fondation Recherche Alzheimer lance **DIGIT’ALZ**, un live ouvert à tous. _ »Ce nouveau rendez-vous digital est l’occasion de partager les dernières actualités concernant la maladie d’Alzheimer mais aussi d’échanger avec les spécialistes, chercheurs et médecins qui répondront aux questions en direct lors de chaque édition. » Dr Olivier de Ladoucette, président de la Fondation Recherche Alzheimer_ **Rendez-vous pour la 1ère édition le mardi 16 mars de 18h à 19h30 sur le thème « Quand Alzheimer touche les jeunes ! »** Cet événement se tiendra dans le cadre de la [Semaine du Cerveau](https://www.semaineducerveau.fr/) __________________ Conférence animée par :

AGNES DUPERRIN, chef du Service Santé du magazine Notre Temps En présence de : Dr STÉPHANIE BOMBOIS, neurologue et directrice du Centre National ‘Malades Alzheimer Jeunes’ à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière Pr BRUNO DUBOIS, neurologue et directeur de l’IM²A à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière Dr FLORENCE LEBERT, Psychogériatre au CMRR CHRU Lille – UCC Bailleul Pr DAVID WALLON, Neurologue et co-directeur du CNR-MAJ, Rouen _____________INSCRIPTIONS_____________ [[https://entretiensalzheimer.org/#digitalz](https://entretiensalzheimer.org/#digitalz)](https://entretiensalzheimer.org/#digitalz)

Gratuit sur inscription

