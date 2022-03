Digital Week 2022 Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 19 avril au vendredi 22 avril

Les centres socioculturels et le Pass Quartiers vous invitent tout au long de la semaine sur différents points de rencontres de la Ville. —————————————————————————————————————————————– ### Un programme varié pour tous les goûts * **Mardi 19 avril** De 9 h à 11 h 30 à la Maison pout tous : jeux de société De 14 h à 16 h 30 au Café de la Route : atelier éléctronique (2) * **Mercredi 20 avril** De 9 h à 11 h 30 : atelier programmation (2) De 14 h à 16 h 30 à la Maison pour tous : dessin numérique (2) De 19 h à 23 h au CSC St-Exupéry : “Pizza party” etReady Player One (2) * **Jeudi 21 avril** De 9 h à 11 h 30 à la Maison pout tous : jeux de société De 14 h à 16 h 30 au CSC les Etoiles : atelier cuisine geek et multimédia (2) * **Vendredi 22 avril** De 9 h à 18 h à la Maison pour tous : Retrogaming – Karting électrique – Mur Digital – Tournoi MarioKart – Robobrick : Pilotage robot – PIJ – Atelier Vidéo (1) (2) + d’infos Pass quartiers ATTENTION, CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE.

(1) Apporter un pique-nique • (2) Sur inscription et selon les places disponibles • Participation de 2,75 € le vendredi 22 avril.

Ateliers, jeux, animations seront au rendez-vous Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

