Digital Wednesday – Mercredi “C’est quoi ça ?” Séquoia, 22 septembre 2021, Nantes.

2021-09-22

Horaire : 15:45 17:15

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com

Le premier rendez-vous des mercredis “C’est quoi ça ?” sera un Digital Wednesday. A cette occasion, Séquoia s’associe au Cnam des Pays de la Loire, à Cosmopolis, aux Petits Débrouillards Grand Ouest et à Log.in Prévention, pour vous vous proposer un atelier ludique destiné à exercer sa citoyenneté à l’heure du numérique… et des fakes-news. Vraie info ou faux menteur ? Apprenez à déjouer tous les poissons d’avril (et les infox) ! Vous mènerez l’enquête à propos de mystérieuses affirmations issues d’internet. Mais attention : À qui se fier ? D’où vient une information ? Essaye-t-on de me manipuler ? Si oui, comment ? Sur quels outils numériques m’appuyer pour tenter d’y voir plus clair ? Cet atelier enfant-adulte sera l’occasion de pratiquer un aspect de “l’esprit critique” : comment distinguer une information de son “emballage”. Il s’agira d’identifier le contexte, la source, la présentation de l’information, les éventuelles manipulations qui l’accompagnent, de ce qui est réellement affirmé. Ensuite, des spécialistes de la médiation des sciences vous guideront pour savoir quand se fier à l’information et à sa présentation… et quand, surtout, ne pas s’y fier ! Le but de cet atelier proposé à deux reprises est de montrer comment on peut se forger une opinion à partir des renseignements qui nous sont donnés, des ressources numériques et du filtrage des informations issues d’Internet et des réseaux sociaux. Un sujet d’autant plus pertinent que le premier usage du smartphone a lieu fréquemment vers 10-12 ans. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Séquoia 1 Rue Auguste Lepère Dervallières – Zola Nantes