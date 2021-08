Digital Summ’R by Digital League Campus Région du Numérique, 26 août 2021, Charbonnières-les-Bains.

☀️ Digital Summ’R fait son come back pour nous accompagner sur une rentrée en douceur ! Digital Summ’R c’est LA journée estivale pour partager, faire évoluer et grandir nos entreprises du numérique organisée par Digital League ?️ Au sommaire de ce cahier de vacances journalier : conférences et ateliers pragmatiques pour booster vos connaissances et vous confronter aux meilleures expertises ? Et cette année encore, les sujets sont d’actualité : Future of Work GreenTech Cybersécurité Intelligence Artificielle, Ransomware, … ?️‍♀️ Tous les métiers peuvent venir : chez nous, les marketeux, les RH, les techs et même nos dirigeants seront présents ! On y va également pour networker, l’occasion de revoir du monde et d’échanger autour d’une boisson bien fraîche ? ✨ La billetterie est ouverte (avec des tarifs spécial adhérent Digital League)? [https://bit.ly/3jM5q28](https://bit.ly/3jM5q28) Vous hésitez encore ? Plus d’infos par là ? [http://www.digitalsummr.com/](http://www.digitalsummr.com/) Vous êtes des nôtres ? On vous attend ! Que vous soyez adhérent de Digital League ou non, venez à notre rencontre sur Digital Summ’R ? Quelques infos pratiques : ? 26 août 2021 ⏰ dès 9h30 (on reprend les bonnes habitudes !) ? Campus Région du numérique 78 route de Paris , 69260 Charbonnières-les-Bains Devenez sponsor de l’événement, contactez-nous sur [hello@digitalsummr.com](mailto:hello@digitalsummr.com) !

