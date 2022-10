Digital : risque ou atout pour notre cerveau

2022-11-10 14:30:00 – 16:00:00 EUR 6 Le cerveau est un organe en perpétuelle réorganisation. Nos expériences, nos comportements ou encore notre vécu le modèlent jour après jour…

A l’ère du numérique, nos modes de communication et notre environnement ont largement évolué. Réalité virtuelle, réseaux sociaux, serious game…

Ces changements profonds qui métamorphosent notre quotidien ont-ils des impacts directs sur notre cerveau ? Conférence animée par Sylvie Thirion, Maître de conférences AMU, Présidente de Valbiome dernière mise à jour : 2022-10-03 par

