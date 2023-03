Digital Lounge | Vidéoformes Salle Chavignier Maison de la Culture Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Digital Lounge | Vidéoformes Salle Chavignier Maison de la Culture, 17 mars 2023, Clermont-Ferrand . Digital Lounge | Vidéoformes Rue Abbé de l’Épée Salle Chavignier Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Salle Chavignier Maison de la Culture Rue Abbé de l’Épée

2023-03-17 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-19 00:00:00 00:00:00

Salle Chavignier Maison de la Culture Rue Abbé de l’Épée

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Espace d’accueil et de rencontres, installations interactives, projections, évènements, bar et restauration (végétarienne). Salle Chavignier Maison de la Culture Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand

