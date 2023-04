Comment faire fuir ses collaborateurs ? Digital League St Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Comment faire fuir ses collaborateurs ? Digital League St Etienne, 4 avril 2023, Saint-Étienne. Comment faire fuir ses collaborateurs ? Mardi 4 avril, 11h00 Digital League St Etienne Entrée libre mais réservation obligatoire Jessica Gay Mayere ( Digital League) ouvrira cette session en présentant les actualités en matière de RH & Management, via le prisme « Comment se faire larguer par ses collab’ en 10 leçons ! ».

Un Talks c’est : 1h de contenu expert avec 2 à 3 experts de la thématique qui distilleront leur expertise et leur expérience + 1h de networking afin de poursuivre les échanges entre participants, tout en développant son réseau ! Digital League St Etienne 60 rue des Aciéries 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://erp.digital-league.org/event/talks-rh-management-65/register »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

