Campus Région du Numérique, le lundi 29 novembre à 16:00

### Numeum, né de la fusion de Syntec Numérique et de TECH IN France, est le syndicat professionnel de l’écosystème numérique en France. **Le programme :** * 16h : Accueil par Digital League * 16h15-16h30 : Discours, actualité et actions en cours Numeum national par Philippe Taverner, Délégué national Numeum * La nouvelle organisation numeum * Les Présidentielles 2022 * Le plan stratégique NUMEUM * 16h30 – 17h15 : **« Les femmes et le numérique » un levier pour la région AuRA** Présentation du manifeste pour la reconversion des femmes aux métiers du numérique par LDigital Témoignage sous forme de Q/R de dirigeants et de femmes ayant suivi un parcours de reconversion * 17h15 – 17h45 : Le secteur numérique en AuRA bilan post covid et perspectives 2022 basé sur l’étude OPIIEC sortie en sept 2021 * 17h45 -18h00 : discours et actions de la délégation régionale * A partir de 18h : Cocktail & Networking

Sur inscription

Digital League est ravi d’accueillir le Numeum Tour en région.

Campus Région du Numérique 78 route de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains Charbonnières-les-Bains Métropole de Lyon



2021-11-29T16:00:00 2021-11-29T20:00:00