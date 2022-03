Digital League – Happyleague Printemps Digital League | St-Etienne, 25 mars 2022, Saint-Étienne.

Digital League – Happyleague Printemps

Digital League | St-Etienne, le vendredi 25 mars à 12:00

Développez votre réseau durant le déjeuner —————————————— Un moment convivial entre adhérents, pour développer son réseau et rencontrer le réseau Digital League, le temps d’un lunch’… ### On déjeune ensemble ? Le rendez-vous régulier des adhérents Digital League pour networker ! – Welcome pitch new adhérent, 1 minute pour se présenter et se faire identifier – Focus light sur les actualités de la League – Faites découvrir l’écosystème à un ami : venez avec votre invité Pour se retrouver de manière conviviale, un lunch’ sera organisé dans les locaux de Digital League Saint-Etienne, avec la possibilité de le faire en extérieur si le temps est clément… Evénement réservé aux adhérents ou sur invitation…

Sur inscriptions

Digital League | St-Etienne 60 rue des Acieries Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T14:00:00