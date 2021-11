Lyon Hub 612 Métropole de Lyon Digital League – DL Focus Growth Hacking : Démarrez une campagne de cold email qui donne des résultats Hub 612 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Hub 612, le mardi 30 novembre à 19:00

En partenariat avec notre adhérent le [Hub612](https://www.hub612.com/), nous vous proposons en lien avec notre DL Club Sales, un focus pragmatique et efficace avec des experts du Growth Hacking : [Hackive Agency](https://www.hacktive.agency/) 1h30 pour partager des conseils et infos concrètes sur le cold email. Notre objectif est de vous permettre de démarrer ou d’améliorer vos campagnes de prospection automatisées par email dès la fin de la conférence. * Intro (rapide) au Growth Hacking et au Cold-email * Trouver sa source de données, cibler correctement. * Stack technique pour réussir à être en inbox * Intro au copywriting et enfin un petit cocktail pour échanger et networker ☺️

Sur inscription, réservé au adhérents

Vous souhaitez démarrer ou améliorer vos campagnes de prospection automatisées par email ? Cet évènement est fait pour vous ! Hub 612 Lyon Lyon Métropole de Lyon

2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T21:00:00

